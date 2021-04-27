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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:07 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:51

SON DAKİKA! 'ın evindeki skandalda flaş gelişme! Kuryeyi evinde alıkoyup darbetmişti...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
SON DAKİKA! İpek Hattat'ın evindeki skandalda flaş gelişme! Kuryeyi evinde alıkoyup darbetmişti...

Son dakika haberler... Ünlü iş kadını 'ın evinde yaşanan işkence skandalı gündem olmuştu. Hattat'ın evine giden kurye alınıkonulup darbedilmişti. Arızalı cihazı almak için gittiği evde işkenceye maruz kalan kuryenin ihbarıyla hakkında dava açılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın dosyasında yeni gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz Şubat ayında arızalı bir cihazı almak için Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş evde alıkonuldu ve darbedildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hattat ve Yüzer çifti hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapisleri istendi.

ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Yürütülen yargılama sırasında dosyada iki yeni gelişme yaşandı. İpek Hattat, dava dosyasına bir dilekçe sunarak genç adamın zarar gören telefonuyla ilgili uğramış olduğu zararı gidermek istediğini, bu sebeple kuryeye ait banka bilgilerini talep etmişti. Bu atak sonrası yeniden yargılandığı mahkemeye başvuran sosyetik isim, hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, İpek Hattat ve Sami Yüzer hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.

BİLİRKİŞİ GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Öte yandan mahkeme dosyayı bilirkişiye inceletti. Bilirkişi tarafından sitenin güvenlik kameraları incelendi. İpek Hattat'a ait villanın ana kapı giriş ibareli görüntüleri incelendi. İncelenen görüntüler sonrası bilirkişi tarafından, motosiklet ile siteye gelen kuryenin, Sami Yüzer tarafından karşılandığı, İpek Hattat tarafından içeri alındığı ve kurye Renas Demirbaş'ın tereddütsüz şekilde güvenlik görevlisiyle birlikte içeri girdiği anlatıldı.

Mutfak bölümünü gösteren kamera kayıtlarında ise Renas Demirbaş'ın oturduğu yerden kalktığı, mutfakta dolandığı ve su içtiği bu sırada Renas Demirbaş'a karşı zor kullanma tarzı, cep telefonun zorla alınma ve kırılma anına ilişkin bir görüntü kaydının olmadığı tespit edildi.

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SON DAKİKA! İpek Hattat'ın evindeki skandalda flaş gelişme! Kuryeyi evinde alıkoyup darbetmişti...
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