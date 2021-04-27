SON DAKİKA! İpek Hattat'ın evindeki skandalda flaş gelişme! Kuryeyi evinde alıkoyup darbetmişti...

Geçtiğimiz Şubat ayında arızalı bir cihazı almak için Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş evde alıkonuldu ve darbedildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hattat ve Yüzer çifti hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapisleri istendi.
ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI
Yürütülen yargılama sırasında dosyada iki yeni gelişme yaşandı. İpek Hattat, dava dosyasına bir dilekçe sunarak genç adamın zarar gören telefonuyla ilgili uğramış olduğu zararı gidermek istediğini, bu sebeple kuryeye ait banka bilgilerini talep etmişti. Bu atak sonrası yeniden yargılandığı mahkemeye başvuran sosyetik isim, hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, İpek Hattat ve Sami Yüzer hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi.
BİLİRKİŞİ GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ
Öte yandan mahkeme dosyayı bilirkişiye inceletti. Bilirkişi tarafından sitenin güvenlik kameraları incelendi. İpek Hattat'a ait villanın ana kapı giriş ibareli görüntüleri incelendi. İncelenen görüntüler sonrası bilirkişi tarafından, motosiklet ile siteye gelen kuryenin, Sami Yüzer tarafından karşılandığı, İpek Hattat tarafından içeri alındığı ve kurye Renas Demirbaş'ın tereddütsüz şekilde güvenlik görevlisiyle birlikte içeri girdiği anlatıldı.