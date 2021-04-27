SON DAKİKA! İpek Hattat'ın evindeki skandalda flaş gelişme! Kuryeyi evinde alıkoyup darbetmişti...

Geçtiğimiz Şubat ayında arızalı bir cihazı almak için Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş evde alıkonuldu ve darbedildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hattat ve Yüzer çifti hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapisleri istendi.