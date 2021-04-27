Son dakika: İş adamını 4 kez dolandırdılar! 5 milyonluk vurgunda şok detaylar ortaya çıktı... "Google'a yaz öğrenirsin"

Antalya'da sağlık turizmi yapan iş adamı Tuncay Küçükyılmaz, 'Arsa Avcı'larının ağına bir değil tam dört kez düşerek akıl almaz yöntemlerle dolandırıldı. Antalya'da bulunan piyasa değeri 50 ile 30 milyon lira olan 170 ve 80 dönümlük hazine arazilerini almak isteyen iş adamı şebekenin girdabından bir türlü çıkamadı.
SAÇ EKTİRİP GÖBEK YAĞLARINI ALDIRMIŞ
Üst üste 3 yıl içerisinde 4 kez dolandırılarak 5 milyon 250 bin lirasını kaptıran iş adamına verilen iki tapu da sahte çıktı. İş adamını dolandıran şebeke üyelerinden Müslüm A.'nın paralarla saç ektirip, göbek yağlarını aldırdığı ortaya çıktı. SABAH'a yaşadıklarını anlatan iş adamı Küçükyılmaz, "3 kez dolandırıldıktan sonra dördüncü olayda tapuyu verdiler. İçimdeki şüphe nedeniyle tapu müdürünün yanına gittim. İmza benim dedi. Yine de kontrol ettir tapuyu dedim. Kontrol ettirdi, dolandırılmışım"
Ankara İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'Arsa Avcısı' operasyonu düzenledi. Yapılan baskında liderlerden Atakan A., Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile içlerinde 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisinde bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 araç, 40 işyeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el konurken çeşitli yöntemlerle 160 kişiden 300 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Antalyalı iş adamı Tuncay Küçükyılmaz, 'Arsa Avcı'larının ağına bir değil tam dört kez düşerek akıl almaz yöntemlerle 5 milyon 250 bin lira kaptırdı. Tuncay Küçükyılmaz, ders nitelindeki dolandırılma hikayesini SABAH'a anlattı.
HAZİNE ARAZİSİ ALMAK İSTEDİ
Antalya'da sağlık turizm alanında şirketi bulunan iş adamı Tuncay Küçükyılmaz, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "İmar Affı" düzenlemesinin çıkması üzerine Antalya Aksu İlçesindeki hazineye ait 170 dönümlük araziyi içerisinde kendisine ait bir yapının da olduğu arsaya sağlık turizm tesisleri ve huzurevi yapmak için satın almak istedi. Küçükyılmaz, arkadaşlarından yardım talep üzerine Ankara'da bu işlerle ilgilenen ve devlet büyükleri ile irtibatlı olduğu söylenen Nurettin T.'nin olduğunu bilgisi verildi.
"GOOGLE YAZ KİM OLDUĞUMU ÖĞRENİRSİN"
Ankara'ya gelen Küçükyılmaz, arkadaşları ile birlikte Nurettin T. ve Harun G.'nin ofisinde bir araya araya geldi. Nurettin T., "Kendimi tanıtmama gerek yok. Google'a yaz oradan öğrenirsin" diyerek iş adamını ikna etti. Nurettin T., "anlaşmaları halinde 15 gün içinde tapunu teslim ederim. Yapı kayıt belgesini çıkardığım gün 500 bin liranı alırım. Yapı kayıt belgesini çıkarmak için E-Devlet şifreni bize vereceksin. Bakanlıkta bulunan arkadaşlar senin adına başvuru yapacak işlemleri takip edecekler. Tapuyu teslim ettiğim gün de 1 milyon liranı alırım" dedi. Birkaç gün sonra Harun G. telefonla arayarak bakanlıkta işleri takip eden ekibe 20 bin lira verilmesi gerektiğini aktardı. Ardından Küçükyılmaz'a E-Devlet üzerinden aldıkları yapı kayıt belgesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış gibi iş adamına gönderdi. İkna olan Küçükyılmaz, 200 bin lirayı arkadaşı üzerinden Nurettin T. gönderdi. Ankara'ya tekrar gelen Küçükyılmaz, son durum hakkında bilgi aldı ve geriye kalan 1 milyon 300 bin lirayı da elden teslim etti.
"O SENİ DOLANDIRMIŞ BİZ VERECEĞİZ ARSAYI SANA"
Ankara'ya gelen iş adamı Tuncay Küçükyılmaz'ı dolandırıcı şebekesinin ağına bir kez daha düştü. Dolandırıcılar bu sefer kendi örgüt üyelerini dolandırıcı olduğunu söyleyerek iş adamın güvenini sağlamayı başardı. Örgüt üyelerinden Müslüm A. Küçükyılmaz'ı telefon ile arayarak, "Nurettin T dolandırıcı. Senden aldığı paraları bakanlıkta çalışan ve sizin işleri takip eden arkadaşlara vermedi. Ona bir daha para verme. Sana verilen 'Yapı Kayıt Belgesi' para ödenerek ya da bakanlıktan çıkarılmış bir belge değil. Senin işlerin olması için önden 500 bin lira para ödeyeceksin. Ben bu paraları bakanlıkta işleri takip eden şahıslara dağıtacağım. Senin tapunu aldıktan sonra geriye kalan 500 bin lirayı bana vereceksin. 15 gün içinde tapunu alacaksın" dedi.
Müslüm A., iş adamını telefon ile görüşerek arazinin taliplilerinin olduğunu söyleyerek panik olmasını sağladı. Müslüm A., "Neye karar verdin devam edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Almıyorsan eğer Nurettin'e ödediğin paralar gider. Devam edersen biz telafi ederiz. Etmek istemiyorsan arsanın çok taliplisi var. O kişilere vereceğiz" dedi. Arsanın başkası tarafından alınmaması için acele eden iş adamı farklı zamanlarda 500 bin lira para daha transferi etti. Küçükyılmaz, 15 gün sonra tapuyu almak için Müslüm A.'ya gitti ancak devletin yeni bir genelge yayınlayacağını, bu genelge çıkmadan hazine arazilerinin satış işlemlerinin yapılamayacağını öğrendi.
"VEKALET ALMAK İÇİN ÇAĞIRIP YİNE DOLANDIRDILAR"
Dolandırıcılık şebekesinin üyelerinden Yücel F. 2 ay sonra iş adamını Ankara'ya çağırdı. Görüşmede "almak istediği 170 dönümlük arazinin hazırlanan zemin etüt raporlarını iş adamına imzalattı. Raporların bakanlıkta işleme alınacağını ve 15 gün içinde tapunun kendisine teslim edileceğini anlatan Yücel F., vekalet isteyerek Avukat Hasan Y.'nin işlemlere devam edeceğini ifade etti. Avukat Hasan Y'de "Başkaları seni dolandırmış olabilir. 12 yıldır Hazine, Milli Emlak ve Özelleştirmeden arazi alıp satıyorum. Alacağın 170 dönüm araziyle ilgili sorun çıktı. pazarlık usulü 2 milyon 850 bin lira devlete yatırılacak ve tapu teslim edilecek. Ben de 1 milyon 500 bin lira alırım" dedi. Bu miktarı ödeyemeyeceğini ifade eden Tuncay Küçükyılmaz'a, Antalya Manavgat İlçesi Kısalar mevkiinde bulunan 84 dönümlük araziden söz ederek 250 bin dolar karşılığında tapusunu alabileceğini belirtti.
İHALEYİ KAZANDIĞINA DAİR SAHTE BELGELİ MESAJ GÖNDERİLDİ
Özelleştirme Daire Başkanlığı'ndan iş adamının telefonuna 84 dönümlük arazinin ihalesini kazandığını belirten sahte belge gönderildi. Belgenin ardından 'Çankaya Tapu Müdürlüğü'nden randevunuz vardır 'şekillinde mesaj geldi. Bunun üzerine iş adamı, Çankaya Tapu Müdürlüğü'ne gittiğinde ise yetkililer tarafından böyle bir randevunun olmadığını söylendi. Soluğu Hasan Y.'nin avukatlık bürosunda alan iş adamı "Özelleştirmede tapunun direk verilmediğini, müdahil tapu diye bir tapunun verildiğini, bu tapu da 1 ay sonra gerçek tapunun verileceği" şeklinde cevap aldı. Tuncay Küçükyılmaz adına düzenlenmiş Antalya Manavgat İlçesi'nde bulunan 84 dönümlük arazinin tapu belgesi teslim edildi. Avukat ayrıca, 'Müdahil Tapu' da 1 aylık itiraz süresinin olduğunu tapudan kimseye bahsedilmemesi gerektiğini söyledi. İş adamı bunun üzerine 350 bin lira teslim ederek geriye kalan kısmını tapu alındığında vereceğini aktardı.
TAPU SAHTE ÇIKTI
Tapuyu alan iş adamı tapu da imzası bulunan kişileri bulup belgeyi doğrulatmak için gösterdi. İmzası bulunan kişi belgenin sahte olduğunun bilgisini verdi. Avukata ulaşan iş adamı 'belgenin sahte olduğunu' söyledi. Bunun üzerine Hasan Y. "Belgenin gerçek olduğunu yetkilendirme yaptığını Manavgat ilçesinden tapunuzu alacaksınız" dedi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bir memuru görevlendirme yazısını mesajla attı. İlerleyen süreçte Avukat Hasan Y. 80 dönümlük arazi için bir dönüş yapmadı. İş adamının görüşme taleplerini geri çevirirken paranı iade edeceğim diyerek sürekli olarak oyaladı.
KENDİNİ DAİRE BAŞKANI OLARAK TANITTI
Avukat Hasan Y.'nin yanında bir dönem çalıştığını söyleyen ve dolandırıldığını aktaran başka bir şebeke üyesi ağına iş adamı 4'üncü kez düşürdü. Telefon ile irtibata geçen Hüseyin E. dolandırıcılık için farklı bir yol çizerek iş adamının tekrar güvenini sağladı. Hüseyin E., Avukat Hasan Y.'nin yanından dolandırıcılık olaylarından dolayı ayrıldığını ve tapuyla ilgili yaşadığı sorunu çözeceklerini söyledi. Hüseyin E., "Hasan gibi senden önden para istemiyoruz. Tapu eline verdiğimizde paramızı alırız" dedi.
İş adamı Küçükyılmaz, otelde kendisi daire başkanı olarak tanıtan Turhan B. ve Hüseyin E ile bir araya geldi. Hüseyin E., "Hasan'ın verdiği belgelerin hepsi sahte. Tapuyu eline teslim ettiğimizde 1 milyon 500 bin lirayı alırız" dedi. 2 gün sonra iş adamını arayan şebeke üyeleri tapunun ellerinde olduğunu söyleyerek buluşma talebinde bulundu. İş adamı ile otel odasında görüşen şebeke Çankaya Tapu Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş tapuyu teslim etti. İş adamı daha önce de başına geldiği için tapu işinden anlayan arkadaşına tapunun fotoğrafını attı. Arkadaşı tapuda herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemesi üzerine şebekeye anlaştıkları parayı teslim etti.
ŞÜPHEYLE GİTTİ, YİNE DOLANDIRILDIĞI ANLADI
İş adamı içine düşen şüphe üzerine Çankaya Tapu Müdürlüğünün yolunu tuttu. Tapuda imzası bulunan müdür yardımcısının odasına girerek evrakın doğruluğunun teyidini istedi. Tapu Müdürü, "Bu işlemi dün ben yapmışım imza, mühür benim neyi kontrol edeceğim" diyerek karşılık verdi. Müdür personelden birini çağırarak kontrol etmesini istedi. Personel evrakın sahte olduğunu söylemesi üzerine Tapu Müdürü bütün personeli odasına çağırarak işlemi kimin yaptığını sordu.
Personeller işlemin kendileri tarafından yapılmadığını aktardı. Küçükyılmaz "3 kez dolandırıldıktan sonra yine aynı olayı yaşayacağımı düşündüm. Tapu üzerindeki ıslak imzaya güvenemedim. Gittim tapu müdürüne imzanın kendisine ait olduğunu söyledi. Israrımla tapuyu kontrol edince yine dolandırıldığım anlaşıldı" dedi. Aradan geçen 3 yıllık sürede iş adamı 5 milyon 250 bin lira dolandırıcılık şebekesine kaptırdı. Şebeke üyelerinden Müslüm A.'nın paralarla saç ektirip, göbek yağlarını aldırdığı belirtildi.