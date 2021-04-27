Son dakika: İş adamını 4 kez dolandırdılar! 5 milyonluk vurgunda şok detaylar ortaya çıktı... "Google'a yaz öğrenirsin"

"VEKALET ALMAK İÇİN ÇAĞIRIP YİNE DOLANDIRDILAR"



Dolandırıcılık şebekesinin üyelerinden Yücel F. 2 ay sonra iş adamını Ankara'ya çağırdı. Görüşmede "almak istediği 170 dönümlük arazinin hazırlanan zemin etüt raporlarını iş adamına imzalattı. Raporların bakanlıkta işleme alınacağını ve 15 gün içinde tapunun kendisine teslim edileceğini anlatan Yücel F., vekalet isteyerek Avukat Hasan Y.'nin işlemlere devam edeceğini ifade etti. Avukat Hasan Y'de "Başkaları seni dolandırmış olabilir. 12 yıldır Hazine, Milli Emlak ve Özelleştirmeden arazi alıp satıyorum. Alacağın 170 dönüm araziyle ilgili sorun çıktı. pazarlık usulü 2 milyon 850 bin lira devlete yatırılacak ve tapu teslim edilecek. Ben de 1 milyon 500 bin lira alırım" dedi. Bu miktarı ödeyemeyeceğini ifade eden Tuncay Küçükyılmaz'a, Antalya Manavgat İlçesi Kısalar mevkiinde bulunan 84 dönümlük araziden söz ederek 250 bin dolar karşılığında tapusunu alabileceğini belirtti.

İHALEYİ KAZANDIĞINA DAİR SAHTE BELGELİ MESAJ GÖNDERİLDİ



Özelleştirme Daire Başkanlığı'ndan iş adamının telefonuna 84 dönümlük arazinin ihalesini kazandığını belirten sahte belge gönderildi. Belgenin ardından 'Çankaya Tapu Müdürlüğü'nden randevunuz vardır 'şekillinde mesaj geldi. Bunun üzerine iş adamı, Çankaya Tapu Müdürlüğü'ne gittiğinde ise yetkililer tarafından böyle bir randevunun olmadığını söylendi. Soluğu Hasan Y.'nin avukatlık bürosunda alan iş adamı "Özelleştirmede tapunun direk verilmediğini, müdahil tapu diye bir tapunun verildiğini, bu tapu da 1 ay sonra gerçek tapunun verileceği" şeklinde cevap aldı. Tuncay Küçükyılmaz adına düzenlenmiş Antalya Manavgat İlçesi'nde bulunan 84 dönümlük arazinin tapu belgesi teslim edildi. Avukat ayrıca, 'Müdahil Tapu' da 1 aylık itiraz süresinin olduğunu tapudan kimseye bahsedilmemesi gerektiğini söyledi. İş adamı bunun üzerine 350 bin lira teslim ederek geriye kalan kısmını tapu alındığında vereceğini aktardı.

TAPU SAHTE ÇIKTI



Tapuyu alan iş adamı tapu da imzası bulunan kişileri bulup belgeyi doğrulatmak için gösterdi. İmzası bulunan kişi belgenin sahte olduğunun bilgisini verdi. Avukata ulaşan iş adamı 'belgenin sahte olduğunu' söyledi. Bunun üzerine Hasan Y. "Belgenin gerçek olduğunu yetkilendirme yaptığını Manavgat ilçesinden tapunuzu alacaksınız" dedi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bir memuru görevlendirme yazısını mesajla attı. İlerleyen süreçte Avukat Hasan Y. 80 dönümlük arazi için bir dönüş yapmadı. İş adamının görüşme taleplerini geri çevirirken paranı iade edeceğim diyerek sürekli olarak oyaladı.

KENDİNİ DAİRE BAŞKANI OLARAK TANITTI



Avukat Hasan Y.'nin yanında bir dönem çalıştığını söyleyen ve dolandırıldığını aktaran başka bir şebeke üyesi ağına iş adamı 4'üncü kez düşürdü. Telefon ile irtibata geçen Hüseyin E. dolandırıcılık için farklı bir yol çizerek iş adamının tekrar güvenini sağladı. Hüseyin E., Avukat Hasan Y.'nin yanından dolandırıcılık olaylarından dolayı ayrıldığını ve tapuyla ilgili yaşadığı sorunu çözeceklerini söyledi. Hüseyin E., "Hasan gibi senden önden para istemiyoruz. Tapu eline verdiğimizde paramızı alırız" dedi.



İş adamı Küçükyılmaz, otelde kendisi daire başkanı olarak tanıtan Turhan B. ve Hüseyin E ile bir araya geldi. Hüseyin E., "Hasan'ın verdiği belgelerin hepsi sahte. Tapuyu eline teslim ettiğimizde 1 milyon 500 bin lirayı alırız" dedi. 2 gün sonra iş adamını arayan şebeke üyeleri tapunun ellerinde olduğunu söyleyerek buluşma talebinde bulundu. İş adamı ile otel odasında görüşen şebeke Çankaya Tapu Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş tapuyu teslim etti. İş adamı daha önce de başına geldiği için tapu işinden anlayan arkadaşına tapunun fotoğrafını attı. Arkadaşı tapuda herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemesi üzerine şebekeye anlaştıkları parayı teslim etti.

ŞÜPHEYLE GİTTİ, YİNE DOLANDIRILDIĞI ANLADI



İş adamı içine düşen şüphe üzerine Çankaya Tapu Müdürlüğünün yolunu tuttu. Tapuda imzası bulunan müdür yardımcısının odasına girerek evrakın doğruluğunun teyidini istedi. Tapu Müdürü, "Bu işlemi dün ben yapmışım imza, mühür benim neyi kontrol edeceğim" diyerek karşılık verdi. Müdür personelden birini çağırarak kontrol etmesini istedi. Personel evrakın sahte olduğunu söylemesi üzerine Tapu Müdürü bütün personeli odasına çağırarak işlemi kimin yaptığını sordu.

Personeller işlemin kendileri tarafından yapılmadığını aktardı. Küçükyılmaz "3 kez dolandırıldıktan sonra yine aynı olayı yaşayacağımı düşündüm. Tapu üzerindeki ıslak imzaya güvenemedim. Gittim tapu müdürüne imzanın kendisine ait olduğunu söyledi. Israrımla tapuyu kontrol edince yine dolandırıldığım anlaşıldı" dedi. Aradan geçen 3 yıllık sürede iş adamı 5 milyon 250 bin lira dolandırıcılık şebekesine kaptırdı. Şebeke üyelerinden Müslüm A.'nın paralarla saç ektirip, göbek yağlarını aldırdığı belirtildi.