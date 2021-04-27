Son dakika: İstanbul'da 6 katlı binada can pazarı! Bir kişi çatıdan atlayarak kurtuldu...

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.