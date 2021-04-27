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Giriş Tarihi: 27.4.2021 16:48 Son Güncelleme: 27.4.2021 17:17

Son dakika: 'da 6 katlı binada can pazarı! Bir kişi çatıdan atlayarak kurtuldu...

DHA
Son dakika: İstanbul'da 6 katlı binada can pazarı! Bir kişi çatıdan atlayarak kurtuldu...

Son dakika haberine göre, 'da bir binanın çatısı alev alev yandı. Çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında yoğun bir duman çıkışı olduğu görüldü. Bu sıra alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, yere atladı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı.

Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı.

Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada yangın!

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Son dakika: İstanbul'da 6 katlı binada can pazarı! Bir kişi çatıdan atlayarak kurtuldu...
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