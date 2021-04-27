Son dakika: İstanbul'da 6 katlı binada can pazarı! Bir kişi çatıdan atlayarak kurtulmaya çalıştı

Yanmamak için çatıdan aşağı sarkan adam, alt kattaki dairenin penceresinden içeri girmek isterken başaramamış ve çatıdan aşağıya kendini bırakarak mahalle sakinlerinin açtığı battaniyenin üzerine düşmüştü. Olay yerinde ağır yaralanan adam, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Çilingir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.