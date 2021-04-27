Son dakika: İstanbul'da 6 katlı binada can pazarı! Bir kişi çatıdan atlayarak kurtulmaya çalıştı

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Çilingir, alevlere yakalanmamak için binanın çatısından vatandaşların açtığı battaniyeye atlamıştı. 6 kat yüksekten yere düşerek ağır yaralanan Ahmet Çilingir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yenimahalle'de yer alanan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıkmış ve bu esnada çatıda bulunan Ahmet Çilingir alevler arasında mahsur kalmıştı.
Yanmamak için çatıdan aşağı sarkan adam, alt kattaki dairenin penceresinden içeri girmek isterken başaramamış ve çatıdan aşağıya kendini bırakarak mahalle sakinlerinin açtığı battaniyenin üzerine düşmüştü. Olay yerinde ağır yaralanan adam, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Çilingir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada yangın!