Son dakika... İstanbul'da gece yarısı paniği: Çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı...

"GEMİ GİTTİKTEN SONRA YOK OLDU"

Ayyıldız, "Koşarken baktım belki sağdan soldan bir doğalgaz kaçağı olursa ilgili noktalara bir haber verelim diye ama göremedik, tabi yoğun miktarda vardı. Koku vardı ama nereden kaynaklandığını teknik olarak bilemiyordum. Koşu esnasında sahil kenarına yanaşan bir yük gemisi vardı. Ama hangi maksatla hangi nedenle burada kıyıya doğru yanaştığını bilmiyorum. Vatandaş olarak acaba yağ mı akıtıyor denize diye baktık ama bir şey göremedik. Zaten gemi gittikten sonra koku da tamamen yok oldu'' ifadelerini kullandı.