SON DAKİKA! Melek İpek'in tahliye kararına şok tepki! "Soyadımı sildirsin"

"TAHLİYE KARARINI BEKLEMİYORDUK"



Ramazan İpek'in babası Murat İpek, oğluyla Melek İpek'in 12 senede bir kez kavga ettiklerine şahit olduklarını söyledi. Oğlunun olay günü göğsüne açılan ateşle öldürüldüğünü dile getiren İpek, "Bu kararın ardından ben de eşimden korkmaya başladım. 45 yıllık evliyiz ben hanımımdan bile bu durumları gördükçe çekinti yapmaya başladım. Ne derse tamam diyorum. Bu durumlar iyi değil. Kadın hakları var da erkeklerin yok mu? Kadın erkeğini öldürsün üstüne affedilsin. Her ailede dedikodu olduğu zaman çiftler birbirini vursun. Biz tahliye kararını beklemiyorduk. Bu kasıtlı planlı öldürme olayı" dedi.