Son Dakika: Tam kapanma açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

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Giriş Tarihi: 27.4.2021 07:30 Son Güncelleme: 27.4.2021 07:31

Son Dakika: açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

sonrası kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tam kapanma kararının alındığını ve uygulanacağı tarihleri açıkladı. Bu karar sonrası, “tam kapanma nedir, tam kapanma nasıl olur” gibi sorular da gündemdeki yerini aldı. Tam kapanmada nerelerin açık olacağı, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreci ile ‘tam kapanma nedir’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, tam kapanmanın detayları, tam kapanmanın nasıl uygulanacağı ve açık ya da kapalı olacak işletmeler…

Kabine Toplantısı'ndan kararı çıktı ve detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladı. Bu karar sonrası "tam kapanma nedir" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kabine kararlarına göre, tam kapanma nedir ve nasıl uygulanacak? İşte, muaf olan işletmeler, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulaması ile "tam kapanma nasıl oluyor" sorusunun yanıtı…

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

"VAKA SAYILARIMIZI SÜRATLE 5 BİNİN ALTINA İNDİRMELİYİZ"
Erdoğan, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz.

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

"29 NİSAN'DA 17 MAYIS'A KADAR SÜRECEK ŞEKİLDE TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ"
Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

Son Dakika: Tam kapanma kararı açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?

Erdoğan, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi.

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Son Dakika: Tam kapanma açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor?
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