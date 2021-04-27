Taksim'de iki yıldır fark edilmeyen ayrıntı! Binlerce kişi fotoğraf çektirdi ama kimse dikkat etmedi...

FOTOĞRAF ÇEKENLER FARK ETMİYOR



Anıtın bulunduğu Taksim Meydanı'ndan her gün binlerce insan geçiyor. Ancak anıtın fotoğrafını çekenler bile direğin olmadığını fark etmiyor. Cep telefonu ile anıtın fotoğraflarını çeken Emrullah Balkı, "Hiç fark etmedim, sancak direği yok. Çok kez buradan geçip gidiyorum daha önce fark etmedim, çalınmış olabilir" dedi.

Beyoğlu'nda yaşayan Mehmet Burak ise, "Hiç fark etmedim. Geçen de geldim var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Ben Sadri Alışık Sokak'ta oturuyorum Beyoğlu'nda geliyorum buraya arası yaşlı olduğum için hava alıyorum. Her zaman buradayım vallahi fark etmedim" diye konuştu.