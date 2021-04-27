Terör kamplarında temizlik sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlar kapsamında, özel eğitimli komandolar tarafından bölgede arama-tarama faaliyetleri yapıldı.

Aramalarda, bir uzaktan komutalı Doçka uçak savar silahı, 85 Doçka uçak savar mühimmatı, bir PKMS makinalı tüfek ve 150 adet mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği, bir RPG 7 Roketatar ve 7 adet mühimmatı, 4 sevk fişeği, 2 20 kilogramlık alfa fire düzenekli kombine el yapımı patlayıcı, Alpha fire düzeneğine bağlı 7 el yapımı patlayıcı, bir basınçtan kurtulmalı el yapımı patlayıcı, kaya oyuğunda, tuzaklanmamış ve yeni bırakılmış el yapımı patlayıcı, 5 havan mühimmatı ve 6 basma düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve düzenekler METİ (Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha) Timi tarafından yerinde etkisi hale getirildi.