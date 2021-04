THY’den ‘Dünya Pilotlar Günü’ne özel video

Türkiye'nin ilk pilotu ve bir numaralı uçuş brovesine sahip Fesa Evrensev'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 26 Nisan'da kutlanan "Dünya Pilotlar Günü" bu yıl salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bünyesinde 5 bin 432 pilotun görev yaptığı Türk Hava Yolları (THY) bu özel gün nedeniyle pilotlarının uçuş görüntülerinden oluşan özel bir video yayınladı.Videoyu sosyal medyadan paylaşarak Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayan THYBasın Müşavir Yahya Üstün "Pencereleri daima gökyüzüne açılıyor ve adresleri her uçuşta bizim için değişiyor. Onlar, her gün yüzbinlerce misafirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna güvenle ulaştırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun" dedi. Salgın sürecinde 59 ülkeden yapılan 195 tahliye uçuşuyla Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşlerinde önemli bir görev üstlenen pilotlar, bu süreçte tedarik zincirinin aksamaması için yolcu uçakları ile de yapılan kargo uçuşları ve aşıların taşınmasında da önemli görevler üstlendiler.Bir numaralı pilot lisansına sahip Evrensev'in Türkiye semalarındaki ilk uçuşu yaptığı gün anısına her 26 Nisan'da kutlanan Dünya Pilotlar Günü, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA), Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu Olağan Kongresi'nde yaptığı teklif sorası 2014'ten beri Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.