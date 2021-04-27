Turgut Özal’ın damadı müzisyen Asım Ekren son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, son yolculuğuna uğurlandı.



Dönemin ünlü bataristlerinden ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren, Kıbrıs'tan kanser tedavisi için İstanbul'a geldi. İstanbul Tıp Fakültesi Çapa hastanesinde kanser tedavisi gören Asım Ekren geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.





Kanser tedavisi için bulunduğu İstanbul'da hayatını kaybeden Asım Ekren'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na getirildi. Karacaahmet Mezarlığı'nda pandemi kurallarına uygun öğle namazına mütakip gerçekleştirilen törene Ekren'in eşi Semra Ekren ve yakınları katıldı. Ünlü baterist, kılınan cenaze namazınıın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.





"ENFEKSİYONU ATLATSAYDI AKUT LÖSEMİ TEDAVİSİNE BAŞLAYACAKTI.KALP KRİZİNDEN KAYBETTİK"



Asım Ekren'ın acılı eşi Semra Ekren, "Asım, akut lösemi oldu önce Kıbrıs'ta bir hafta yattı tedavi gördü. Sonra İstanbul'a gönderdiler Çapa'da tedavisi devam etti. Ancak ciğerlerinde enfeksiyon çok yoğundu. Bir süre uyuttular entübe oldu. Ve dün sabahta kalpten kaybettik. 11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu. Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım. Sosyal medyada sevenlerinin paylaştıklarına çok bakamadım ancak hepsine çok teşekkür ederim" dedi.





ASIM EKREN KİMDİR?



Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Garo Mafyan, Attila Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nın 'Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda'pek çok müzisyen ile çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı 'Folkestra' isimli bir grup kurdu.