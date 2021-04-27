Yorulduk destek olun

VAKA sayılarının arttığı Tekirdağ'da filyasyon ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipte bulunan 22 yıllık ebe Aslı Gözşahin (43), çabalarına rağmen vaka artışının kendilerini üzdüğünü belirtti. Gözşahin "Sağlık çalışanları olarak yorulduk, bir yıldır geceli gündüzlü çalışıyoruz. Vakalar da arttığı için 'Çabalarımız boşa mı gidiyor' diye düşünüyoruz. Tek çabalayan biz olmayalım. Bireysel olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Herkes kişisel çabasını gösterirse çok daha rahat bu olayı atlatabiliriz" dedi. Filyasyon ekibindeki ebelerden Müzeyyen Yüksel de "Ben yaklaşık 1 yıldır sahadayım. Durumlar düzelecek diye beklerken her geçen gün kötüye gitmesi bizi gerçekten üzüyor. Biz sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Biraz rahatlayacağız, diye beklerken tekrar vakalar artıyor. Bu yüzden herkes sorumluluğunu bilsin istiyoruz" dedi. DHA