Mersin'de Akdeniz Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, devriye sırasında çöpe atılan büyük bir Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, Türk bayrağını temizleyip, katlayıp, öperek arabaya koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi 128. Cadde üzerinde devriye attığı sırada, bir çöp tenekesi içine buruşturulmuş şekilde atılmış Türk bayrağı olduğunu fark etti. Aracı hemen durdurarak çöpün içindeki büyük Türk bayrağını çıkaran ekipler, bayrağı önce temizlerken ardından katlayıp, öperek arabaya koydu.

Çöpün içinde başka bayrak olup olmadığını da kontrol eden ekipler, uzun süre bölgede bayrağı çöpe atanı bulmaya çalıştı. Çevrede yapılan incelemede bayrağı çöpe kimin attığı belirlenemezken, bayrak tamamen temizlenip, asılmak üzere belediyeye götürüldü.

Zabıta ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip, öperek kaldırdı

Çevredeki vatandaşların büyük takdirini toplayan zabıtalar, bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla da saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre çöpteki Türk bayrağını çıkaran zabıtalar, önce temizleyip, ardından katlayıp, öperek arabaya koyuyor. Çöpün içinde başka bayrak olup olmadığına da bakan zabıtalar, daha sonra bayrağı çöpe atanı bulmaya çalışıyor.