Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 3 acı haber
Giriş Tarihi: 28.4.2021

3 acı haber

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 acı haber

Kovid-19’dan ölümler yine ardında acı hikâyeler bıraktı. 7 aylık hamile din öğretmeni Tuğba Bekel virüse yenildi, bebeği kurtarıldı. ‘Sana ben bakmazsam olmaz’ diye yanına gittiği Kovid-19’lu eşinden virüs kapan turizmci Ceylan da yaşamını yitirdi

BEBEĞİ KURTULDU: Çankırı'da özel bir okulda din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 7 aylık hamile Tuğba Bekel 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin bebeği ise sezaryenle alınarak kurtarıldı.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE YAS: Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Danacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Danacı, sevenleri ve meslektaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EŞİNİ KURTARDI, KENDİSİ YENİLDİ: Turizmci Ersoy Ceylan iş için Antalya'dayken Kovid-19 olduğunu öğrendiği eşi Sinem Ceylan'ın "Sakın eve gelme" ısrarlarına rağmen 'Sana ben bakacağım. Öleceksek birlikte ölelim' diye eve dönmüştü. 4 gün sonra virüs kapan Ersoy Ceylan dün hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Sinem Ceylan ise taburcu oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
3 acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA