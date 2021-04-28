3 acı haber

BEBEĞİ KURTULDU:
Çankırı'da özel bir okulda din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 7 aylık hamile Tuğba Bekel 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin bebeği ise sezaryenle alınarak kurtarıldı.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE YAS:
Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Danacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Danacı, sevenleri ve meslektaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
EŞİNİ KURTARDI, KENDİSİ YENİLDİ:
Turizmci Ersoy Ceylan iş için Antalya'dayken Kovid-19 olduğunu öğrendiği eşi Sinem Ceylan'ın "Sakın eve gelme" ısrarlarına rağmen 'Sana ben bakacağım. Öleceksek birlikte ölelim' diye eve dönmüştü. 4 gün sonra virüs kapan Ersoy Ceylan dün hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Sinem Ceylan ise taburcu oldu.