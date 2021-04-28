3 acı haber

Çankırı'da özel bir okulda din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 7 aylık hamile Tuğba Bekel 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin bebeği ise sezaryenle alınarak kurtarıldı.Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Danacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Danacı, sevenleri ve meslektaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.Turizmci Ersoy Ceylan iş için Antalya'dayken Kovid-19 olduğunu öğrendiği eşi Sinem Ceylan'ın "Sakın eve gelme" ısrarlarına rağmen 'Sana ben bakacağım. Öleceksek birlikte ölelim' diye eve dönmüştü. 4 gün sonra virüs kapan Ersoy Ceylan dün hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Sinem Ceylan ise taburcu oldu.