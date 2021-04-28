Alevlerden kaçmak için çatıdan atladı

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında tadilat yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında Ahmet Çilingir alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatının kenarında bir süre alevlerden kaçmaya çalışan yaşlı adam, alevlerin kendine yaklaştığını görünce, aşağıya doğru sallanmaya başladı. Bu sırada bir grup, aşağıda Ahmet Çilingir için battaniye açtı. Ahmet Çilingir çatıdan sarkarak, 6. kattan kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen Çilingir yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Çilingir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.