Ankara'da tarihi eser operasyonu! Hitit dönemine ait tanrıça heykeli ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, 15- 28 Nisan 2021 tarihleri arasında Mamak ilçesi Ortaköy ve Yeşilbayır Mahallelerinde H.K. ve K.D. adlı şüphelilerin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mamak Ortaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda H.K. yakalanırken, şüphelinin üzerinde yapılan aramada; Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen tanrıça heykeli bulundu.



Yeşilbayır Mahallesi'nde yakalanan K.D.'nin üst aramasında ise 119 sikke, 1 metal haç, 2 metal yüzük, 1 metal mühür, 4 muhtelif metal obje ve 6 taş obje ele geçirildi.



2 olayda ele geçirilen tarihi eserlere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan H.K. ve K.D. hakkında adli işlemlere başlandı.