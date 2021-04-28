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Giriş Tarihi: 28.4.2021 14:03 Son Güncelleme: 28.4.2021 14:21

'da ilginç kavga! Akıllara filmi geldi...

İHA
Antalya'da ilginç kavga! Akıllara Matrix filmi geldi...

’da sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada taraflar hızını alamayıp birbirlerine bavul attıkları da görüntülere yansıdı. Kavgada, tarafların birbirlerine attıkları kaldırım taşından korunma çabası ise ünlü aktör ’in oynadığı 1999 yapımı filminin efsanevi kurşun sahnesini akıllara getirdi.

Antalya'da sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada taraflar hızını alamayıp birbirlerine bavul attıkları da görüntülere yansıdı.

Kavga öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

İki taraf sokak ortasında birbirlerine hem sopalarla hem de kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Öfkeli gruptan bazıları, karşı tarafa bavul attığı görüldü.

Kavgada, tarafların birbirlerine attıkları kaldırım taşından korunma çabası ise ünlü aktör Keanu Reeves'in oynadığı 1999 yapımı Matrix filminin efsanevi kurşun sahnesini akıllara getirdi.

Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga Matrix filmini anımsattı | Video

Çevredekilerin film gibi izlediği kavganın tarafları, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

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Antalya'da ilginç kavga! Akıllara Matrix filmi geldi...
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