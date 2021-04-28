At ile uygulanan terapinin faydalarını ve ince noktalarını ise uzmanları anlattı. Hippoterapilerin özel çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Hatice Kabaoğlu, "Parkur içerisinde atın ritmik hareketlerini dönme, engelden atlama gibi çeşitli şeylerle çeşitlendiriyoruz. Bu esnada çocukla göz kontağı, dil gelişimi gibi şeyler de çalışılıyor. Hippoterapi, atın karakteristik özelliklerini bir terapi yöntemi olarak kullanma metodudur. Bu yöntemlerle duyusal ve fiziksel uyaranlar çocuğa verilir. Bir çok kas grubu çalışır ince motor becerileri ve dil gelişimi için at terapisi çok önemli bir terapi yöntemidir" dedi. İHAKabaoğlu terapi hakkında şunları söyledi:Gerek fiziksel, gerek zihinsel engelli çocuklarda faydasını çok gördük.'Yürüyemez' denilen fiziksel engelli çocukları buradan yürüyerek çıktı. 'Konuşamaz' şeklinde tanı alan çocuklar konuştu.Atın eğlenceli özelliklerini eğitimde kullanıyoruz.Fiziksel engelli çocukların ince ve kaba motor gelişimleri sağlanıyor.Otizmli çocuklarda sakinleştirme, düzenleme, adaptik davranışlar, sosyalleşme ve etkileşim açısından da gelişimlerine fayda sağlıyor.Atın ritmik hareketleri cihaz titreşimlerinden çok daha etkili.