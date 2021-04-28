Çete çatışmasının ortasında kalarak ölmüştü! Emircan Açıkgöz davasında karar çıktı

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "kasten öldürme", kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer 17 sanığın ise beraatlerine karar verdi. Duruşma sonrası anne Emine Açıkgöz, "Benim yavrumun tek suçu çocuk olmaktı. Kendini koruyamadı" diye konuştu.



Lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz, 15 Aralık 2017 günü Sefaköy'de babasının arabasını alıp iki arkadaşıyla birlikte evinin yakınındaki bir çiğköfteciye gitti. Açıkgöz, İnönü mahallesinde kendilerine "Demiroklar" ve "Erenler" adını veren iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada vücuduna aldığı 7 kurşunla hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada 23 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, iki kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 16 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Bal, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Emrah Demirok tutuksuz sanıklar Alican Şayir ve Velat Tanış ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktulün annesi Emine Açıkgöz ve babası Hacı Açıkgöz katıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emrah Bal hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Akın Demirok hakkında heyet yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.



Öte yandan mahkeme heyeti, 17 sanık hakkında beraat kararı verdi.



"BENİM YAVRUMUN TEK SUÇU ÇOCUK OLMAKTI"



Anne Emine Açıkgöz, "Benim yavrumun tek suçu çocuk olmaktı. Kendini koruyamadı. Bu yüzden böyle oldu. Ne söyleyeyim. Benim yavrum nasıl ömür boyu gelmeyecekse, onlar da oradan ömür boyu çıkamazsın, çürüsünler" diye konuştu.