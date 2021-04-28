Çocuklara anlamlı ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan kız çocuklarını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Ankara'daki bir sevgi evini ziyaretinde çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler verdi.Çocuklar da Emine Erdoğan'a yazdıkları şiirleri okudu, yaptıkları resimleri gösterdi. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıfa devam eden çocuklar, okulu çok özlediklerini söyledi. Emin Erdoğan, "Okullar ne zaman açılacak?" diye soran çocukları Başkan Erdoğan ile görüntülü aramayla buluşturdu. Başkan Erdoğan da çocuklarla tek tek konuşup, bayramlarını kutladı. Erdoğan, okulların açılmasıyla ilgili olarak, "Vaka sayıları düşünce inşallah siz de arkadaşlarınızla buluşacaksınız" dedi. Daha sonra kız çocukları, Emine Erdoğan'a tek tek odalarını gezdirdi. Emine Erdoğan çocuklarla birlikte "çatlak patlak" oyununu oynadı. En sevdikleri şarkı ve şiirleri okuyan çocuklar, Emine Erdoğan'a kolonya ve çikolata ikram ederken Emine Erdoğan da çocuklara bayram harçlığı, oyuncaklar ve bayramlık hediye etti. Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Bugün bir sevgi evindeki çocuklarımızla çok güzel vakit geçirdik. Okullarını çok özlemişler, ne zaman açılacağını sordular. Cevabını almak üzere Başkan dedelerini aradık. Çocuklarımız, emanetimiz ve geleceğimiz" ifadelerini kullandı.