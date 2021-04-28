Çok havladığı için torbaya koyup atmış

Adana'nın Kozan ilçesinde bisikletli bir kişinin torbaya koyup attığı daha sonra, yoldan geçen otomobil tarafından ezilerek ölen köpekle ilgili polis, köpeğin sahibi ve sürücüyü gözaltına aldı. Köpeğin sahibi S.A.'nın ifadesinde, "Çok havlıyordu, ben de torbaya koyup attım. Ondan sonrasını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, beraberinde getirdiği ağzı bağlı torbayı yol kenarına atıp uzaklaştı. Bir süre sonra yoldan geçen otomobil, torbanın üzerinden geçti. Bir canlının üzerinden geçtiğini düşünen sürücü, aracı durdurdu. Torbayı kontrol eden çevredekiler, içinde köpek olduğunu fark etti. Ezilen köpeğin öldüğü belirlendi.

Olayın ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından bölgedeki güvenlik kameraları tek tek izlenerek köpeğin sahibi S.A. ile hayvanın üzerinden aracıyla geçen M.T.'yi gözaltına aldı. Köpeğin sahibi S.A.'nın ifadesinde, "Köpek benim. Çok havlıyordu ben de torbaya koyup attım. Öldüğünden haberim yok" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. İki kişiye Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli idari cezai işlem uygulandı.