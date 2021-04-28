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Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:51

Dağ ortasında 70 yıllık tanklar

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Dağ ortasında 70 yıllık tanklar

’da dağ ortasındaki yaklaşık 70 yıllık iki tank görenleri hayrete düşürüyor. Erzurum- karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında dağlarda 1950 yıllarında savaşlarda ve tatbikatlarda kullanıldığı tahmin edilen iki adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor.

Erzurum'da dağ ortasındaki yaklaşık 70 yıllık iki tank görenleri hayrete düşürüyor. Erzurum-Ağrı karayolu Nene Hatun Mahallesi kırsalında dağlarda 1950 yıllarında savaşlarda ve tatbikatlarda kullanıldığı tahmin edilen iki adet Jackson marka tank görenlerin dikkatini çekiyor.

Birçok parçası askeriye tarafından alınan tanklar, nisan ayında dağlar ve ovalarda mantar toplamaya çıkan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Tankları dağların ortasında gören vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. Yaklaşık 70 yıllık tanklar toprağa gömülmeye başlasa da üzerlerinde bulunan başlıklar halen ilk günkü gibi dönerken, yavaş yavaş toprağa gömülen tanklar havadan görüntülendi.

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Dağ ortasında 70 yıllık tanklar
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