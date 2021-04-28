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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:38

’da tarihi eser operasyonu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, İlçesinde ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin TL karşılığında satmak için müşteri aralan 3 kişi tespit edildi.

Şüpheliler, Ergani-Salman mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Suçüstü yakalanan 3 kişinin üzerinde ve araçlarında jandarma ekiplerince yapılan aramada, 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere toplam 21 tarihi eser ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu
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