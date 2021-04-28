Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Şüpheliler, Ergani-Salman mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Suçüstü yakalanan 3 kişinin üzerinde ve araçlarında jandarma ekiplerince yapılan aramada, 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere toplam 21 tarihi eser ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.