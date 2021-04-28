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Giriş Tarihi: 28.4.2021 10:35

Doğu’da sağanak yağış uyarısı

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Doğu’da sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12’inci Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olacak sağanak yağışlar için uyarılarda bulundu. Meteoroloji Kars, Ardahan, ile 'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirildi.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olacak sağanak yağışlar için uyarılarda bulundu. Meteoroloji Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirildi. Yapılan açıklamada, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'ın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 9, Iğdır'da 13 derece kaydedildi. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

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Doğu’da sağanak yağış uyarısı
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