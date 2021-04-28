En fazla vaka artışının olduğu ilde şok görüntüler! Cadde ve sokaklar tıklım tıklım...

Vatandaşlardan Sema Çakır ise kent merkezindeki kalabalığı görünce, "İşi olan da orada olmayan da orada. Bu kadar rezillik olmaz. Ondan sonra hastalık arttı. Şunlara bak. Görüyorsun. Ben taksitimi ödemek için indim. Alışverişimi de yaptım. Daha 1 ay daha inmem. Maaş için çocuğa veriyorum o alıyor. Yoksa inmiyorum kent merkezine" diye konuştu.