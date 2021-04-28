Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.Operasyonda bir ikamette yapılan aramada ise haklarında arama kararı bulunan 2 kadın, evde saklandıkları gizli bölmede polis ekiplerince yakalandı.Evin bir odasında duvar arkasına yapılan gizli bölmeye saklanan 2 kadın, yerlerini tespit ederek "Güzel yer yapmışsın kendine" diyen polis ekiplerince çıkarıldı.Aralarında konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ile aranan 19 kişi, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.