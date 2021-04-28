Hayata ‘ serum’ bağladı

Bursa'da Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 20 yaşında genç bir hastasının tükürük bezlerinde tümör olduğunu teşhis etti. Ameliyata karar veren Basut, dün sabah saatlerinde ekibiyle birlikte ameliyata girdi. Bir süre sonra başının dönmeye başladığını fark eden Dr. Basut tansiyonunun düştüğünü söyleyerek ekibinden ayak bileğine serum takmasını istedi. Yapılan ameliyatın karışık ve komplike bir ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Basut, "Operasyon sırasında tansiyonumun düştüğünü fark ettim. Baş dönmesi oluştu. Hemen asistanlarıma sağ ayak bileğimden damar yolu açıp serum takmalarını rica ettim. Bir süre toparlandım. Kendimi iyi hissettim ve operasyona devam ettim" dedi.