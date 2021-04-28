Hem suçlu hem güçlü! Maskeyi çenesinde tutan kadından gazetecilere şok tepki!

Salgın sürecinde vakaların önüne geçilebilmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 17 günlük 'Tam kapanma' kapsamında Sakarya'da vatandaşlar, semt pazarlarına akın etti. Kısıtlama öncesi pazarlardaki yoğunluğu çekmek için bölgeye haber çalışması için giden gazeteciler ise röportaj yaptığı esnada pazarda maskesini çenesine indirerek dolaşan bir kadın tarafından sabote edildi.
Maskesini çenesinin altına indirerek hakaretler savuran kadın, kendisine uzatılan kamerayı görünce arkasını dönerek uzaklaştı. Yaşanan gerginlik üzerine toplanan bazı pazarcı esnafları da gazetecilere, tepki gösterdi.
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİYİZ
Öte yandan, 17 günlük kısıtlama öncesi pazarda alış verişlerini yapan Oğuz isimli vatandaş, bayram öncesi son alış verişlerin yaptığını dile getirerek, "17 günlük bir kısıtlama geldiği için Bayram öncesi son alışverişimizi yapıyoruz. İyi de oldu aslında, herkes kurallara dikkat etmeli bu süreçte ki önümüzü görelim, daha iyi bir hayat sürebilmek için.