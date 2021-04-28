Hem suçlu hem güçlü! Maskeyi çenesinde tutan kadından gazetecilere şok tepki!

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİYİZ



Öte yandan, 17 günlük kısıtlama öncesi pazarda alış verişlerini yapan Oğuz isimli vatandaş, bayram öncesi son alış verişlerin yaptığını dile getirerek, "17 günlük bir kısıtlama geldiği için Bayram öncesi son alışverişimizi yapıyoruz. İyi de oldu aslında, herkes kurallara dikkat etmeli bu süreçte ki önümüzü görelim, daha iyi bir hayat sürebilmek için.