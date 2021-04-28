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Giriş Tarihi: 29.4.2021 00:16

Hurda araçta başlayan yangında 3 otomobil zarar gördü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Hurda araçta başlayan yangında 3 otomobil zarar gördü

’nde hurda bir araçta başlayan yangın, park halinde bulunan 2 otomobile sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan hurda bir araç, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 otomobile daha sıçradı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Araçların yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken 3 araçta hasar meydana geldi. Yangının kundaklama sonucunda çıkmış olabileceğini düşünen polis ekipleri çalışma başlattı.



"KUNDAKLAMA OLABİLİR"

Otomobili yanan Sebahattin Açık "Yanıyor diye geldim. 'Kimin bu dediler'. 'Benim dedim'. Yandığını görmedim. İtfaiye söndürdükten sonra geldim. Görmediğim şey için kimseye yaktı diyemem. Tinerci de yakmış olabilir, kundaklanmış da olabilir. Sadece bu araç değil yanındaki araçları da kundaklayabilirlerdi" dedi.

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Hurda araçta başlayan yangında 3 otomobil zarar gördü
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