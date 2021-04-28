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Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:14 Son Güncelleme: 28.4.2021 11:22

'da afacan korkuttu! İmdadına itfaiye yetişti!

DHA
İstanbul'da afacan korkuttu! İmdadına itfaiye yetişti!

Arnavutköy'de korku dolu anlar yaşandı. Küçük bir çocuk, iki binanın bahçe duvarları arasına sıkıştı. Afacanın feryadını duyan komşular ise itfaiyeyi aradı. Ekipler, küçük çocuğu böyle kurtarıldı...

Son dakika haberleri:İstanbul'da yaşanan olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş binaların arasında kalan boş alandan geçmeye çalışırken ayağı kaydı.

Minik çocuk iki binanın bahçe duvarları arasına düştü. Düştüğü yerden çıkamayan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıvranmaya başladı. Minik çocuğun çığlıklarını duyan sokaktaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi.


Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu Caner Öztaş, sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri acı içinde kıvranan çocuğu sıkıştığı duvar içinden çıkarmak için çalışmalara başladı. Bir duvarın bir bölümünü yıkan ekipler çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.


Çocuklarının dışarıda oynarken binaların arasındaki perde beton ve bahçe duvarlarının arasına sıkışma risklerinin olduğunu söyleyen anne Nuray Öztaş, durumdan bina müteahhidini sorumlu tuttu.

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İstanbul'da afacan korkuttu! İmdadına itfaiye yetişti!
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