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Giriş Tarihi: 28.4.2021 15:13

İzinsiz kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
İzinsiz kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

'in ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan (5) şüpheli şahıs yakalandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan (5) şüpheli şahıs yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu İlçesi Bakırkırı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Kaçak kazı yapılan alanda Ş.A., M.S.A., M.Ş.Y., S.E. ve İ.H.Y. isimli şahıslar define ararken suçüstü yakalandı. Define aramada kullanılan dedektöre el konulduğu öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan (5) şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi..

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İzinsiz kazı yapanlara jandarmadan suçüstü
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