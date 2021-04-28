Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu

Elazığ'da bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda taklit temizlik malzemesi ele geçirildi.



Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışma sonucunda taklit temizlik maddesinin Elazığ'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.



Jandarma ekiplerince araç tespit edilerek Elazığ ili girişinde durduruldu.Araçta yapılan aramada 500 Litre çamaşır suyu, 573 Kilogram toz deterjan, 980 Litre sıvı deterjan ve -142 adet şampuan ele geçirildi.



Operasyon kapsamında İ.H.K isimli şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheli, Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.