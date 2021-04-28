Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesinde inşaat halindeki bir evde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı yerde çalışma başlatan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan bakır kablolarla birlikte hırsızlık şüphelisi E.A. ve Ö.A.'yı suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç başlatılırken çalınan bakır kablolar ise sahibine teslim edildi.