Kanser hastalarının kimlik bilgileri ile dolandırıcılık yaptılar

Antalya'da kanser hastalarını kimlik bilgilerini kullanarak eczanelerden ilaç olan D.Ö polisin operasyonu ile yakalandı. D.Ö.'nün Antalya'da Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde Mersin ve Adana illerindeki kanser hastalarının akrabası olduğunu söyleyerek kimlik bilgilerini ve hastalara ait raporlu kanser ilaçlarını yine başka şahıslara ait kimlik bilgileri ile vererek alınması üzerine polis çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Gelişmelerin ardından polis eczane çalışanları ile irtibat kurdu. Kepez ilçesinde (2), Muratpaşa ilçesinde (2) ayrı eczaneden kanser hastası olan yakınının ilacını almaya geldim diyerek dolandırıcılık yapan (D.Ö.) eczaneden 27 bin lira değerindeki ilacı almaya geldiği sırada sivil ekipler tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

D.Ö.'nün emniyetteki teşhis işleminde farklı isimler ile başkalarına ait ilaçları aldığı belirlendi. Yapılan incelemede D.Ö.'nün ayrıca "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak", "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen D.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderimdi