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Giriş Tarihi: 28.4.2021

Kapanma telaşı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kapanma telaşı
'TAM kapanma' tedbirlerinin yarın akşam başlayacağının duyurulmasıyla İstanbullular megakentten ayrılmak için otogarlara ve havalimanlarına akın etti. Otobüs biletleri hızla tükenirken firmaların online satış siteleri çöktü. Havalimanlarında da benzer yoğunluk vardı. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere getirilen yasak vatandaşların da seyahat planlarını değiştirdi. Talebin artmasıyla uçak bilet fiyatlarında da artış yaşandığı gözlendi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kapanma sürecine denk gelen tarihlerde yolcuların yurt içi bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirebileceklerini söyledi. Kısıtlama öncesinde seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar kaymakamlıklarda yoğunluk oluşturdu. -
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Kapanma telaşı
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