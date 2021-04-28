Kazakistan fahri konsolosu ve 3 kişi kazada öldü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde Kazakistan Konsolosluğu'na ait otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan Konsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen otomobil, bariyerleri aşarak dijital uyarı tabelasının ayağına çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve işadamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve Ahmet Demirhan'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, bölgede incelemede bulundu. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.