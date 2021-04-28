Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Komşu dehşeti
Giriş Tarihi: 28.4.2021

Komşu dehşeti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Komşu dehşeti

Komşusu olan 72 yaşındaki kadını boğmaya ve yakmaya çalışıp bilezikleri ile altın kolyesini aldığı öne sürülen . tutuklandı

İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gülcemal Coşar (72), önceki gün kızına telefon ederek, "Ölüyorum kızım hemen gel" dedi. Hemen annesinin evine koşan kızı, annesini evde yanıklar içinde buldu. Yaşlı kadın için hemen ambulans çağrıldı. Yoğun bakıma alınan yaşlı kadının kollarındaki bileziklerin ve altın kolyesinin olmadığı fark edildi.

Hastanede tedavi sürerken kısa süre sonra kendine gelen Gülcemal Coşar kendisine bunu yapanın komşuları Gözde A. olduğunu söyledi. Polise haber verildi. Polis, kısa sürede anaokulu eğitmeni Gözde A.'yı gözaltına aldı. Gözde A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sorguya alındı. İlk ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. O kadını en son aylar önce gördüm" dediği ileri sürülen anaokulu eğitmeni Gözde A. tutuklandı. Yaşlı kadının tedavisi sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Komşu dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA