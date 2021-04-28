Komşu dehşeti

İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gülcemal Coşar (72), önceki gün kızına telefon ederek, "Ölüyorum kızım hemen gel" dedi. Hemen annesinin evine koşan kızı, annesini evde yanıklar içinde buldu. Yaşlı kadın için hemen ambulans çağrıldı. Yoğun bakıma alınan yaşlı kadının kollarındaki bileziklerin ve altın kolyesinin olmadığı fark edildi.Hastanede tedavi sürerken kısa süre sonra kendine gelen Gülcemal Coşar kendisine bunu yapanın komşuları Gözde A. olduğunu söyledi. Polise haber verildi. Polis, kısa sürede anaokulu eğitmeni Gözde A.'yı gözaltına aldı. Gözde A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla sorguya alındı. İlk ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. O kadını en son aylar önce gördüm" dediği ileri sürülen anaokulu eğitmeni Gözde A. tutuklandı. Yaşlı kadının tedavisi sürüyor.