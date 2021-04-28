Mehmet Öz ve Fatma Seval Öz’ün kız kardeşlerine açtığı dava birleşti

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, kardeşinin sahte vasiyetname düzenlediğine dair dava açmıştı. Şüphe duyduğunu belirtip bilirkişi incelemesi talep etmiş, inceleme sonunda vasiyetnamenin fotomontajla oluşturulmuş olduğu sonucuna varılmıştı. Prof. Dr. Mehmet Öz açtığı davada Nazlım Suna Öz ve diğer şüphelilerin cezalandırılmasını istemiş, hem Türk hem ABD vatandaşı olan Nazlım Suna Öz'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasını, tüm taşınmazları üzerine de tedbir konulmasını talep etmişti.



SAHTE İMZA

Mustafa Öz'ün 2008 tarihli dilekçesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunulduktan sonra, Nazlım Suna Öz'ün avukatı daha önce hiç bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sunmuştu. Nazlım Suna Öz'ün ayrıca dava dosyasına sunduğu bilirkişi raporunda, el yazılarının Mustafa Öz'e ait olduğu belirtiliyordu. Rapor, Nazlım Suna Öz'ün talebiyle noterde tasdik ettirilmişti. Vasiyetnamenin gerçekliğiyle ilgili şüphe duyan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün talebi üzerine bilirkişi heyeti inceleme yapmıştı.

RAPOR VERİLDİ



Hazırlanan raporda, "22 Ocak 2003 tarihli 'Vasiyetname' ve 'Senet ve Vasiyetname' başlıklı ikişer sayfalık belgelerden yararlanılarak, bu belgelerin muhtelif yerlerinden alınan 5 ayrı bölüm ve parçanın, imza ile birlikte tamamen boş bir kağıda veya imzalı ve üst tarafı boş bir kağıda özel konumlandırılarak aktarılması ile fotomontaj suretiyle oluşturulmuş bulunduğu sonucuna varılmıştır" denilmişti.



DOSYALAR BİRLEŞTİ



Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Fatma Seval Öz'ün kız kardeşi Nazlım Suna Öz'e babası Mustafa Öz'ün hesabından sahte vasiyetname ile para çekildiği iddiasıyla açtığı dava ile Mehmet Öz'ün sahte vasiyetnamenin iptali için açılan dava birleşti. Artık her iki dosya birlikte yürütülecek.



"PARA PULLA İŞİ YOK"



Dava bankaya müzekkere yazılmasına karar verdi. Mehmet Öz'ün vekili, "Mehmet Bey'in para ve pulla işi yok. Tek derdi babası Mustafa Öz'ün vasiyetini yerine getirmektedir." açıklamasında bulundu.