Muğla'da çevreye rastgele ateş eden şahıs intihar etti

CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

PAYLAŞTIĞI ŞARKI DİKKAT ÇEKTİ

Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Ya sana, ya kendimi sıkacağım' şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.