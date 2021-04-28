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Giriş Tarihi: 29.4.2021 00:08 Son Güncelleme: 29.4.2021 00:10

'da çevreye rastgele ateş eden şahıs etti

İHA
Muğla'da çevreye rastgele ateş eden şahıs intihar etti

'nın Menteşe ilçesinde sokakta tüfekle rastgele çevreye ateş eden şahıs ardından kendini kendini vurarak etti. Şahsın olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Ya sana, ya kendimi sıkacağım' şarkısının sözlerini paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, bir mermer firmasında çalıştığı öğrenilen Turgut Ş. isimli şahıs, Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalleli dışarı çıktığında Turgut Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

CESEDİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

PAYLAŞTIĞI ŞARKI DİKKAT ÇEKTİ

Turgut Ş.'nin olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Ya sana, ya kendimi sıkacağım' şarkısının sözlerini paylaşması dikkat çekti.

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Muğla'da çevreye rastgele ateş eden şahıs intihar etti
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