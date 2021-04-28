Önce çalıyorlar sonra çatıya çıkarıp parçalıyorlardı

Adana polisi hurdaya çıkan araçları toplayıp, bunlarla aynı marka, model ve renkteki otomobil ve ticari araçları çalıp, 'change' yöntemiyle parçalarını değiştirip yeniden piyasaya süren 49 kişilik çeteyi çökertti. Çetenin, çaldığı lüks bir jeepi, kimse görmesin diye 5 katlı bir binanın çatısına vinç yöntemiyle taşıdığı ortaya çıktı. Çalınan arabaların, küçük çocuklara 400 lira karşılığında parçalatıldığı, çetenin bunun için özel atölye kurduğu da belirlendi.

POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazalar sonrasında kullanılamayan ya da yangın nedeniyle ağır hasar gören araçları toplayıp, onlarla aynı marka, model ve renkteki araçları çalarak, kurdukları özel atölyelerde 'change' yöntemiyle motor ve yedek parçalarını değiştiren bir çeteyi tespit etti. Polis, 2020 yılı Ekim ayından itibaren çeteyi, 4 ay boyunca adım adım takip etti. Polis çeteyi çökertmek için kimi zaman temizlik görevlisi kimi zamanda kaportacı kılığına girerek şüpheliler ile yakın temas kurdu.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Liderliğini B.D., H.K. ve M.E.'nin yaptığı 49 kişilik çetenin çökertilmesi için 23 Ocak'ta düğmeye basıldı ve Adana merkezli 13 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda aralarında liderlerinin de 49 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.D., H.K. ve M.E. ile birlikte 20 kişi tutuklandı, 13'ü adli kontrol, 16'sı da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÖZEL ATÖLYE KURMUŞLAR

Operasyondan 4 ay sonra çeteyle ilgili yeni bilgi ve çarpıcı detaylara ulaşıldı. Hurdaya çıkan araçları toplayan çetenin, bunlarla aynı marka, model ve renkteki arabaları sokak sokak gezip tek tek tespit ettiği, sonra da bunları çaldığı öğrenildi. Otomobillerin de kurulan özel atölyelerde yaşları küçük çocuklara, araç başına 400 lira ödenerek parçalatıldığı bilgisine de ulaşıldı. Bu parçaların da perte çıkmış araçlara takılıp, tamir ve onarımı yapılarak, şase numaraları değiştirilip satılarak, yaklaşık 15 milyonluk vurgun yapıldığı öğrenildi. Ruhsatlarının da daha önce hiç suça bulaşmamış kişiler üzerine çıkartılıp, satışından da bu kişilere komisyon verildiği belirlendi

Çalınan otomobillerin 'Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) takılıp, polisi harekete geçirmemesi için sahte plaka kullanıldığı tespit edildi. Çetenin, yaklaşık 300 bin lira değerindeki lüks bir jeepi çalıp, kimse görmesin diye Mersin'de 5 katlı bir binanın çatısına vinç yardımıyla çıkartıldığı, sonra da parçalarına ayrıldığı da ortaya çıktı. 12'si hacizli, 18'i de çalıntı olmak üzere toplam 30 otomobile el konuldu. Otomobiller daha sonra işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.