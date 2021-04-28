Onlar da birer Melek’ti

pek'in ceza almadan tahliye edilmesi "ölmemek için kendisini savunan kadınlar"ı akıllara getirdi.Zonguldak'ta yaşayan 4 kız çocuğu annesi Ayşegül Erke (34) eşi Muhammet Ali Erke'den (38), 18 yıl boyunca şiddet gördü. Kızlarını da döven Erke, 2015'te yine alkollü olarak eve gelip, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek eşine bıçakla saldırdı. Eşini boğarak öldüren Ayşegül Erke ceza almadı.Kocaeli'nde yaşayan Damla Kutlu da (29), Melek İpek gibi 2 kız annesiydi. Yıllarca eşi Fikret Kutlu'dan işkence gördü. Kutlu, Ağustos 2015'te yemek hazırlamadığı gerekçesiyle kendisini piknik tüpüyle döven eşini yine piknik tüpüyle öldürdü. Kutlu hem tutuklanmadı hem de ceza almadı.Sakarya'da Gülfidan Kuşçuoğlu (23), evliliklerinin 8'inci ayında film izlerken, "Çıplak erkeğe" baktığı gerekçesiyle kendisin soba demiriyle döven eşini kabloyla boğdu. Gülfidan da ceza almazken, kayınpederi de şikayetçi olmadı.Bitlis'te, 2011'de komşusuna çay içmeye gittiği sırada kendisini eve çağırarak döven kocası Cevdet Nasır'ı bıçaklayarak öldüren S.N.' de cinayeti "heyecan, korku ve telaş" halinde işlediği gerekçesiyle ceza almadı.Hakimlerin kararlarını verirken takdir yetkileri vardır. Hakimlerin kadına yapılan zulmü göz önüne alarak hukuku çerçevede beraat kararı vermesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinde en etkin olanıdır.Mahkeme heyetinin eylemi hukuka uygunluk sebebi olan meşru müdafaa kapsamında değerlendirilerek beraat kararı vermesi, işkence gören bir kadının, bir kere de mahkeme tarafından cezalandırılmasının önüne geçti. Melek İpek'in olaydan önceki süreçte sürekli darp ve işkenceye maruz kaldığı ortada. Beraat kararı adaletin tecellisi adına zorunluydu. Karar emsal teşkil eder.