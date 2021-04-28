Oyun salonunu manava çevirdi

Ardahan'da, oyun salonu işleten 45 yaşındaki Cevher Arslan, salgın nedeniyle işleri kötüye gidince, iş yerini manava çevirip, meyve- sebze satmaya başladı. Kaptanpaşa Mahallesi'nde kafe ve oyun salonu işleten Cevher Arslan, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerden dolayı işyerini kapatmak zorunda kaldı.

Ülke genelinde devam eden tedbirlere daha fazla dayanamayan Arslan, çareyi oyun salonunu, manava çevirmeyle buldu. Meyve ve sebze satmaya başlayan Arslan; "5 yıldır kafe ve oyun salonu işletiyorum. Son bir yıldır koronavirüs yüzünden iş yerini bir açıp bir kapatarak hizmet veriyoruz. Ancak işler umduğumuz gibi gitmedi ve bu şekilde yürütemeyeceğimi anladım. Meyve ve sebze satmaya karar verdim. Şu an çaya ara verip meyve ve sebze satıyoruz. Hayat normale dönünce, işime geri dönerim. Önceden öğrenciler de geliyordu ve kazancımız fazla oluyordu. Şimdi kafe salonumuz kapalı. Ekmeğimizi meyve sebzeden çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.