Rue Les Créateurs: Sadelik, özgün metropol enerjisiyle buluşuyor.

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Gücünü Akdeniz'in cesur ve özgün kadınından alan bir kapsül koleksiyon…

Rue Les Créateurs, şehirli kadının özgün ve bağımsız stilini farklı çizgiyle beslerken, bu sezon şehrin dışına, sahil kıyılarına kadar uzanan bir kapsül koleksiyonla karşınızda.

Doğal dokular, birbiriyle rahatlıkla kombinlenebilen eklektik parçalar, sanat eserini andıran pareolar, stilinizden ödün vermeden, ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda taşıyabileceğiniz tasarım çantalar ve plajın dışına rahatlıkla taşıyabileceğiniz mayo ve bikinilerle rüya gibi bir yaza hazır olun.

Güneşin, denizin ve bakir doğanın tadını çıkarırken, hafif ve eşsiz parçalarla cesur ve özgün stilinizi renklendirin.