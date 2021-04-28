Son dakika: Şanlıurfa'da kanala düşen üç çocuk boğuldu!

Şanlıurfa' nın Haliliye İlçesine bağlı Tepedibi mahallesinde kanala düşen küçük kardeşini kurtarmak isteyen abi ve kardeş boğularak can verdi. Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Tepedibi Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Ahmet Aslan (8) mahallede bulunan kanala düştü. Kardeşinin düştüğünü fark eden abisi Mehmet Emin Aslan (12) kardeşini kurtarmak için kanala atladı.