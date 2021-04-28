Son dakika: Şanlıurfa'da kanala düşen üç çocuk boğuldu!

Şanlıurfa' nın Haliliye İlçesine bağlı Tepedibi mahallesinde kanala düşen küçük kardeşini kurtarmak isteyen abi ve kardeş boğularak can verdi. Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Tepedibi Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Ahmet Aslan (8) mahallede bulunan kanala düştü. Kardeşinin düştüğünü fark eden abisi Mehmet Emin Aslan (12) kardeşini kurtarmak için kanala atladı.
Meydana gelen olayda her iki kardeşte kanalda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yapılan aramalarda Aslan kardeşlerin cesedine ulaşıldı. Mehmet Emin Aslan ve Mehmet Emin Aslan'ın cenazeleri Şanlıurfa Ali Tıp Morguna kaldırıldı.
HARRAN'DA DA BİR ÇOCUK KANALDA BOĞULDU
Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Şuayipşehir Mahallesinde evlerinin yanındaki gölet kenarında oynayan 5 yaşındaki Mehmet Reşat D. dengesini kaybederek gölete düştü. Ailesinin aramaları sonucu gölete düştüğü belirlenen çocuk çevredekiler tarafından çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
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