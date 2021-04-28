Şarkı paylaştı sonra intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta bir kişinin çevreye rastgele tüfekle ateş ettiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Turgut Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık bir yıl önce eşi Yeliz A.'dan ayrılan Turgut Ş.'nin çevreye 5 el ateş ettiği av tüfeğini başına dayayıp intihar ettiği öğrenildi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Turgut Ş.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





ŞARKI PAYLAŞTI

Sokak ortasında intihar eden Turgut Ş'nin eşinden boşandığı ve bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi. Turgut Ş. Olaydan bir kaç saat önce sosyal medya hesabından "Ya kendime sıkacağım ya sana" isimli bir şarkı paylaştığı görüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde 1 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Turgut Şahin (47), çevreye 5 el ateş ettikten sonra av tüfeğini başına dayayıp intihar etti.