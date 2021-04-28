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Giriş Tarihi: 29.4.2021 03:17

Semt pazarında tezgahtarlık yapıyordu! Üzerinden 840 captagon çıktı

AA
Semt pazarında tezgahtarlık yapıyordu! Üzerinden 840 captagon çıktı

Ankara’da bir semt pazarında tezgahtar olarak çalışan yabancı uyruklu şüphelinin üzerinde 840 captagon ele geçirdi

Ankara'da, üzerinde 840 uyuşturucu hap bulunan yabancı uyruklu pazarcı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Ali Özbek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu A.M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, Etlik Mahallesi'ndeki bir semt pazarında tezgahtar olarak çalışan A.M.A'nın üzerinde 840 captagon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanmadı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin aynı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Semt pazarında tezgahtarlık yapıyordu! Üzerinden 840 captagon çıktı
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