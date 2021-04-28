Son dakika: Bu da aile boyu uzaklaştırma! İnekli paylaşımı başını yakmıştı...

Son dakika haberleri... İzmir Narlıdere'de, ayrıldığı eşi Serdar Kıyançiçek'i şikayet ederek uzaklaştırma cezası aldıran Sevim Bozal, sosyal medya hesabından bahçesindeki ineğin resminin altına "O kadar uzaklaştırma aldım, yine de burda" yazarak paylaşımda bulununca, cezadan kurtulamadı.
Yeni Asır'ın haberine göre; 29 yaşındaki kadın, eski eşinin davacı olması üzerine, İzmir 1. Aile Mahkemesi tarafından bir ay boyunca 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezasına çarptırıldı. Eski eşinin bu paylaşımı nedeniyle avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğunu belirten elektrik şirketi sahibi Kıyançiçek, "Zorlama hapsi ile cezalandırılmasını istemiştik" dedi.
KONTEYNER KALDIRILMIŞTI
İzmir'de Serdar Kıyançiçek, görülmemiş bir kararla boşandığı kadının evinin tam karşısındaki boş arsaya koyduğu konteynera yerleşmiş ve buradan eski karısını takibe aldığı iddia edilmişti. Konteynerı çocuğuna yakın olmak için koyduğunu söyleyen Kıyançiçek, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından oradan ayrılmıştı.
Durumdan şikayetçi olan Sevim Bozal ise, "Bu adam saplantılı. Beni öldürmesinden korkuyorum" demişti. Bir çocuk babası adam ise asıl kendisinin mağdur olduğunu, eski eşi ve ailesi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü.
Kardeşi Emre Bozal ile birlikte ticaretle uğraşan Sevim Bozal, boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek'in kendisini tehdit ve taciz ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla sürekli şikayetçi olunca, eski koca Kıyançiçek'e üst üste uzaklaştırma cezası verildi. Serdar Kıyançiçek, kendisine uzaklaştırma cezası aldıran eski eşinin, sosyal medyada inek fotoğrafı paylaşarak altına 'Uzaklaştırma aldım, yine de burada' yazması üzerine şikayetçi oldu. Sevim Bozal'a bir ay 'öfke kontrolü eğitimi' cezası verilmişti.
Mahkemden flaş bir karar çıktı. Sevim Bozal ile birlikte annesi Kadriye, babası Erol ve kardeşi Emre Bozal'a 3 ay uzaklaştırma verildi. Öte yandan iki tarafın da yakınları, asıl cezalandırılanın çiftin çocukların olduğunu ve bu çekişmeli kavganın bir an önce bitmesi gerektiğini savundu.