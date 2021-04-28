Son dakika: Bu da aile boyu uzaklaştırma! İnekli paylaşımı başını yakmıştı...

Kardeşi Emre Bozal ile birlikte ticaretle uğraşan Sevim Bozal, boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek'in kendisini tehdit ve taciz ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla sürekli şikayetçi olunca, eski koca Kıyançiçek'e üst üste uzaklaştırma cezası verildi. Serdar Kıyançiçek, kendisine uzaklaştırma cezası aldıran eski eşinin, sosyal medyada inek fotoğrafı paylaşarak altına 'Uzaklaştırma aldım, yine de burada' yazması üzerine şikayetçi oldu. Sevim Bozal'a bir ay 'öfke kontrolü eğitimi' cezası verilmişti.