SON DAKİKA: Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji uzmanı ahaber'de açıkladı! Ne kadar artacak?

Son dakika haberi: Soğuk havalar geride kaldı. Sıcaklar her geçen gün etkisi artırmaya başladı. Akdeniz bölgesinde oturan vatandaş, deniz sezonunu erken açtı.
Uzmanlar ise Türkiye'nin çöl sıcaklarının etkisini altına gireceğini vurguladı. Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, konuyla ilgili ahaber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.
Doğan, 'Sıcaklıklar ne kadar artacak?' sorusunu şöyle yanıtladı: Şu an hava mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde. Hafta sonundan itibaren sıcaklığın artışı daha da hissedilir olacak.
Hafta sonu itibariyle güney bölgelerimizde 33-34 derecelere varacak sıcaklıklar olacak. Batı ve kuzey bölgelerimizde de 25 ile 30 derece arasında görülen sıcaklıklar olacak.
İstanbul'da Perşembe günü 22 derece olan hava sıcaklığı, cumartesi ve pazar günü, 26 dereceye kadar çıkacak.
Doğan, 'Ne kadar sürücük?" soruna ise şu cevabı verdi: Sıcaklıkların, pazartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Pazartesiden sonra yağış geliyor. 25 dereceye kadar inmesini bekliyoruz...
Bayram Doğan, çöl tozu taşımının olmayacağını da sözlerine ekledi.
İşte o açıklamalar:
Hava tahmini uzmanı uyardı "Çöl sıcakları geliyor" | Video