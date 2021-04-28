SON DAKİKA: Duygu Delen davasında yeni gelişme! 'Boş çuval gibi düşmüştür'



'İNANMAYACAKLARSA NEDEN O ADAMLARA RAPOR HAZIRLATIYORLAR'

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan ise gözyaşları içinde verdiği ifadede iddiaların somut delillere dayanmadığını söyledi. Kaplan, bilirkişi raporunda aleyhine olan suçları kabul etmediğini kaydetti. Kaplan, olay anında kısa sürede aşağıya koştuğunu anlatarak, "Bana her şey denilebilir ama sevdiğim kadının katili denilemez. Bu adamlara neden rapor düzenletiyorlar anlamıyorum. Madem inanmayacaksınız o adamlara neden bilirkişi diyorsunuz. İddialar var somut delil yok. Olay öncesi arbede çıktığını zaten ben söylemiştim. Sevdiğim kızı kollarım arasında ambulansa bindirdim. Ben öldüğünü sonradan öğrendim. Müebbet isteniyormuş ben terörist miyim? Sevdiğim kadının yanına koştuğum için mi suçluyum. Bu iş adaletten çıkmış racon işine dönüşmüş. Herkese sesleniyorum; Duygu'nun ölümü için vicdan yapacak insanlar değilsiniz" dedi.