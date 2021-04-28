SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da şoke eden manzara! Tam kapanma öncesi oraya koştular

"MUAFİYET BELGESİ ALMAYA GELDİM"



İstanbul Şişli Kaymakamlığı'nın önünde sırada bekleyen Deniz Büyüktaş "Ben otopark faaliyeti sürdürüyorum. Pandemi hastanelerinde sağlık çalışanlarım var. Avukat müşterilerim var. Mecburen bunların gidip gelmesi için ben de işyerimi açık tutmak zorundayım. O yüzden evraklarımla muafiyet belgesi almaya geldim" dedi.